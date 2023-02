Messi au coeur d’un clash au PSG, il a tout oublié

Pierrick Levallet

Accueilli en superstar au PSG en 2021, Lionel Messi s'est très vite retrouvé dans le collimateur des supporters parisiens. Au cours de sa première saison dans la capitale, La Pulga a vu sa relation devenir conflictuelle avec les fans du club. Mais ces derniers temps, les choses se seraient calmées entre les deux parties, notamment parce que l'Argentin serait passé à autre chose.

Arrivé au PSG à l’été 2021, Lionel Messi a été accueilli en superstar. Mais le bilan de La Pulga dans la capitale est assez mitigé pour le moment. La saison dernière, le septuple Ballon d’Or a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle vie dans la capitale. Et au cours de l’exercice, les supporters lui ont tourné le dos après une nouvelle désillusion en Ligue des champions.

Mercato - PSG : Une deadline fixée pour Messi ? https://t.co/wx5dPqvSe2 pic.twitter.com/1UBcciKsq7 — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Hué la saison dernière, Messi a eu du mal à l’accepter

Conspué le 13 mars 2022 face à Bordeaux, suite à l’élimination contre le Real Madrid, Lionel Messi s’était montré particulièrement atteint. « À Paris, quand ils m’ont sifflé, je me suis dit : Que vont penser mes enfants ? Je n’ai pas aimé que mes enfants soient présents et écoutent ça. Ils ne m’ont rien dit. Ils n’ont pas compris. Cette année, j’ai eu du mal à profiter. Je veux revenir à Paris et profiter » confiait-il d’ailleurs en mai 2022 au micro de TyC Sports .

Messi est enfin passé à autre chose