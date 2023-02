Mbappé se retrouve au cœur d’une histoire improbable

Hugo Chirossel

Après la défaite du PSG face au Bayern Munich en huitième de final aller de la Ligue des champions, Kylian Mbappé est monté au créneau avant le match retour, prévu le 8 mars prochain. L’international français a également posté un message sur Instagram, dont la traduction a provoqué une certaine agitation outre-Manche, dans un contexte où le Qatar pourrait prochainement racheter Manchester United.

Tout juste revenu de blessure, Kylian Mbappé n’a pu disputer que 35 minutes lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich, en huitième de finale aller de la Ligue des champions mardi soir (0-1). Son retour aura eu le mérite de réveiller les Parisiens, inoffensifs jusqu’à l’entrée de l’international français.

Une erreur de traduction enflamme les supporters de Manchester United

Après la rencontre, Kylian Mbappé a affirmé devant les médias que rien n’était joué dans cette double confrontation et que le PSG irait à l’Allianz Arena avec l’ambition de se qualifier le 8 mars prochain. L’attaquant parisien a également publié un post sur Instagram avec pour légende : « Tout reste à faire ». Un message quelconque, mais qui a agité l’Angleterre. En effet, la traduction anglaise du post de Kylian Mbappé a ajouté une deuxième partie, « Manchester United’s team is now on PSG », que l’on peut traduire par : « L’équipe de Manchester United est désormais au PSG ».

Le Qatar veut racheter les Red Devils