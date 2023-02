«C’était compliqué», il a vécu un calvaire à l’OM

Hugo Chirossel

Arrivé en janvier 2021 à l’OM en provenance de la Juventus, dans le cadre d’un échange avec Marley Aké, Franco Tongya n’aura finalement pas disputé la moindre rencontre en pro sous les couleurs marseillaises. Désormais à Odense, au Danemark, l’ailier âgé de 20 ans s’est exprimé sur son échec dans la cité phocéenne.

À la fin du mercato hivernal de 2021, l’Olympique de Marseille avait décidé de se séparer d’un de ses jeunes joueurs prometteurs, Marley Aké, afin de recruter un autre élément en devenir, Franco Tongya. Le premier avait été envoyé à la Juventus, tandis que le second avait intégré l’effectif marseillais, alors entraîné par André Villas-Boas. Ce dernier sera démis de ses fonctions quelques jours plus tard et l’ailier aujourd’hui âgé de 20 ans n’aura finalement jamais porté le maillot de l’OM en professionnel.

«Ils partiront s'il y a de belles offres» : Un ménage annoncé à l'OM ! https://t.co/EPq08DeRqv pic.twitter.com/zdWBKwTVqo — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« Villas-Boas me voulait mais il est parti »

Dans un entretien accordé à Gianluca Di Marzio, Franco Tongya est revenu sur son échec à l’OM, qui serait en partie dû au départ de l’entraîneur portugais. « Les premiers mois, j'ai dû m'installer, mais c'était quelque chose que moi, mon agent et mes parents voulions. C'était quelque chose que je voulais. L'impact a été difficile, je m'attendais à jouer tout de suite. Villas Boas me voulait mais il est parti. C'était un peu compliqué à Marseille », a-t-il déclaré.

« Ici, on accorde beaucoup de confiance aux jeunes »