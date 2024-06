Mercato - PSG : Polémique en Russie, il annonce la couleur

Thibault Morlain

A défaut de faire parler de lui pour son transfert au PSG qui semblait imminent, Matvey Safonov se retrouve au coeur des discussions à cause de ses problèmes avec son ex-femme. En effet, ces dernières heures, il a été révélé que le gardien de Krasnodar avait interdiction de quitter le territoire russe, n’ayant pas payé 600 000€ de pension alimentaire. Pas de quoi ébranler Safonov visiblement…

Alors que Matvey Safonov avait dernièrement passé sa visite médicale à Paris, on considérait son transfert au PSG contre 20M€ comme acquis. On attendait plus que l’officialisation une fois le mercato ouvert. Mais voilà que cela pourrait finalement prendre plus de temps que prévu. En effet, il a été révélé par la presse russe que Safonov était visé par une interdiction de quitter le territoire. Cela est le résultat d’un conflit avec son ex-femme, se disputant la garde de leur fille, et un impayé de 600 000€ de pension alimentaire.



Mercato - PSG : Après Mbappé, un buteur va planter le Qatar https://t.co/SdmX8U5t2b pic.twitter.com/pKAgxDLwPW — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

« Il se sent bien »

Matvey Safonov se retrouve donc au coeur de la polémique avec ses problèmes conjugaux. Mais cela ne semble pas le chambouler pour autant alors qu'il vient de jouer avec la Russie contre la Biélorussie. Pour TAS , Vitaly Kafonov, entraîneur des gardiens de la sélection russe, a fait savoir : « Nous n’avons pas communiqué sur cette histoire. Il se sent bien, cela n'a pas affecté sa préparation pour le match ».

« Je pense que cela n’affectera pas son jeu »