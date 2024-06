PSG : Une «dette importante» vient plomber son transfert à Paris ?

Thibault Morlain

Et si l’arrivée de Matvey Safonov au PSG était finalement remise en question ? Alors que le gardien russe était venu à Paris passer sa visite médicale, voilà qu’il n’a désormais plus le droit de quitter la Russie. En effet, Safonov serait visé par une procédure judiciaire, n’ayant pas payé de pension alimentaire à son ex-femme. Et le montant est visiblement élevé.

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes d’ici peu, le premier transfert du PSG semblait connu avec l’arrivée de Matvey Safonov. Le gardien russe était censé venir de Krasnodar contre 20M€, mais voilà que cela ne serait aujourd’hui aussi évident. En effet, selon les informations en provenance de Russie, Safonov n’aurait aujourd’hui plus la possibilité de quitter le territoire russe suite à une décision judiciaire concernant un impayé de 600 000€ à son ex-femme en guise de pension alimentaire.

« La dette est importante »

Matvey Safonov et son ex-femme se dispute aujourd’hui la garde de leur fille. Un conflit qui pourrait mettre à mal le transfert du Russe au PSG. Compte tenu de l’évolution, ça a pris du plomb dans l’aile. Pour Match TV , l’avocat de l’ex-femme de Safonov a d’ailleurs fait savoir : « Je ne peux ni confirmer ni infirmer le montant. Mais la dette est importante ».

« Nous agissons exclusivement dans l'intérêt de l’enfant »