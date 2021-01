Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a négocié avec d’autres clubs…

Publié le 4 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Fraichement nommé entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino aurait pourtant pu prendre une autre voie cet hiver puisqu’il a été approché par d’autres écuries.

« Je suis extrêmement heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Je remercie les dirigeants du Club de la confiance qu’ils m’accordent. Comme vous le savez, ce club a toujours gardé une place particulière dans mon cœur. J’en garde des souvenirs magnifiques, notamment de l’atmosphère unique du Parc des Princes », a expliqué Mauricio Pochettino au moment de sa nomination officielle au poste d’entraîneur du PSG. Une nouvelle qui était attendue depuis plusieurs jours, et pourtant, l’ancien technicien de Tottenham avait d’autres propositions…

Pochettino a discuté avec Monaco, le Real et Barcelone en embuscade

Comme l’a révélé la BBC dimanche, Mauricio Pochettino a également été approché par le Benfica Lisbonne ainsi que l’AS Monaco qui avaient d’ailleurs entamé des négociations avec l’entraîneur argentin. De plus, le Real Madrid et le FC Barcelone se seraient également renseignés à son sujet, sans que cette prise de température n’aille plus loin pour les deux géants espagnols. Et finalement, le PSG est entré dans la danse en finissant par rafler la mise.