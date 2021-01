Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a eu très chaud pour Pochettino !

Publié le 3 janvier 2021 à 12h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino vient d'être nommé entraîneur du PSG, plusieurs clubs ont tenté leur chance pour attirer le technicien argentin, libre depuis 13 mois. Une situation qui a poussé le club de la capitale à accélérer.

Le 24 décembre dernier, l'information a fait l'effet d'une bombe. La presse allemande a effectivement annoncer le licenciement de Thomas Tuchel et le nom de son successeur a très rapidement fuité : Mauricio Pochettino. L'arrivée du technicien argentin a d'ailleurs été officialisée ce dimanche. « Je suis extrêmement heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Je remercie les dirigeants du Club de la confiance qu’ils m’accordent. Comme vous le savez, ce club a toujours gardé une place particulière dans mon cœur. J’en garde des souvenirs magnifiques, notamment de l’atmosphère unique du Parc des Princes », confiait Pochettino pour justifier son choix.

Benfica et Monaco ont tenté leur chance pour Pochettino