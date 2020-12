Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès se prononce sur la piste Paul Pogba !

Publié le 16 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Plus que jamais en instance de départ à Manchester United, Paul Pogba figurerait notamment sur les tablettes du PSG. Mais son arrivée dans la capitale serait une grande erreur selon Pierre Ménès…

Ces derniers jours, les propos Mino Raiola qui a annoncé le départ à venir de Paul Pogba n’ont cessé de faire couler beaucoup d’encre, et l’ensemble des observateurs se demande où ira se relancer le milieu de terrain français de Manchester United. Rapidement, des intérêts de la Juventus, du Real Madrid ou encore du PSG ont été évoqués pour Pogba. Mais ce renfort serait-il une bonne idée pour le club parisien ? Interrogé à ce sujet dans Pierrot Face Cam , Pierre Ménès a livré un avis bien tranché et explique en quoi l’option Paul Pogba serait une mauvaise idée pour le PSG.

« Un investissement trop coûteux pour le PSG, et avec trop de risques »