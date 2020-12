Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’apprête à prendre une grande décision !

Publié le 16 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thomas Tuchel se retrouve de nouveau menacé après la défaite contre l’OL. Et son sort sera entre les mains de la direction depuis Doha au Qatar…

« Tout le monde pense que la pression est énorme, mais honnêtement, je travaille avec une équipe et un staff et pour moi, c'est la même chose, ce qu'on attend de nous-même c'est déjà le maximum », expliquait Thomas Tuchel mardi en conférence sur sa situation personnelle au PSG, alors que son contrat prendra fin en juin prochain et que la pression est toujours pesante à son sujet. D’ailleurs, Tuchel n’est pas encore assuré de pouvoir terminer la saison sur le banc du PSG…

Le destin de Tuchel entre les mains du Qatar

Comme l’a expliqué L’Equipe mardi dans ses colonnes, la défaite concédée dimanche par le PSG au Parc des Princes contre l’OL (0-1) relance le suspens pour Thomas Tuchel, et une éventuelle faite au LOSC le week-end prochain pourrait inciter sa direction à envisager un licenciement au cours de la trêve hivernale. Mais ce sont les hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, qui trancheront. Qu’elle soit donc positive ou négative pour Tuchel, une décision importante devra être prise par l’émir al-Thani.