Mercato - PSG : Pierre Ménès a démonté une rumeur XXL !

Publié le 25 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Malgré les spéculations de la presse espagnole sur un possible transfert d’Ousmane Dembélé au PSG cet été, Pierre Ménès a démonté cette information.

Le dossier Neymar continue de faire couler beaucoup d’encre en Espagne ! Dimanche, le quotidien catalan Sport annonçait que le FC Barcelone envisageait de vendre Ousmane Dembélé l’été prochain afin de disposer des finances nécessaires pour recruter Neymar en provenance du PSG l’été prochain. Et le club de la capitale, qui serait d’ailleurs très attiré par le profil de Dembélé, serait partant pour un tel deal. Mais comment démêler le vrai du faux dans ce dossier ?

« Le PSG n’a jamais contacté Dembélé »