Mercato - Real Madrid : L’avenir du «Messi Japonais» dicté… par Martin Odegaard !

25 mai 2020

Tous deux prêtés par le Real Madrid cette saison, respectivement à la Real Sociedad et à Mallorca, Martin Odegaard et Takefusa Kubo pourrait voir leur avenir être lié au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Faute de pouvoir leur offrir une place dans son effectif cette saison, le Real Madrid a pris la décision de prêter Martin Odegaard et Takefusa Kubo en Liga. Le premier s’est distingué avec la Real Sociedad d’Imanol Alguacil en s’imposant comme le véritable maître à jouer des pensionnaires du Stade d’Anoeta. Le milieu offensif norvégien de 21 ans s’est même payé le luxe d’être nommé meilleur joueur du championnat en septembre dernier, une juste récompense pour ses performances de très haut niveau. De son côté, Takefusa Kubo a été prêté à Mallorca, promu en Liga. Et si le club des Baléares est à la lutte pour le maintien (18è au classement avant l’interruption du championnat), cela n’a pas empêché celui qu’on surnomme le « Messi Japonais » d’afficher un visage séduisant lorsqu’il a été fait appel à lui. Cependant, après les bonnes performances réalisées par ses deux joueurs, le Real Madrid doit maintenant se poser la question de leur avenir. Il est annoncé de longue date que les Merengue voudraient rapatrier Martin Odegaard dès cet été, alors que le quotidien AS a annoncé ce dimanche que les Madrilènes considéreraient son retour comme acté pour la saison prochaine, bien qu’il était initialement prévu que son prêt à La Real dure deux ans. Et à en croire les dernières indiscrétions venues d’Espagne, cette situation pourrait avoir une influence directe sur l’avenir du milieu offensif japonais de 18 ans.

Take Kubo à la Real Sociedad en cas de retour d’Odegaard au Real Madrid ?