Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Plusieurs offensives déjà lancées dans ce dossier à 100M€ ?

Publié le 25 mai 2020 à 0h00 par La rédaction

Dans le viseur de nombreux clubs dont le Real Madrid, Kai Havertz pourrait finalement déposer ses valises en Angleterre l’été prochain. Deux clubs prestigieux de Premier League auraient en effet coché le nom du milieu offensif allemand.

Kai Havertz affole tous les compteurs et fait tourner toutes les têtes ! Après avoir marqué deux buts la semaine dernière pour la reprise de la Bundesliga, la pépite allemande du Bayer Leverkusen s’est de nouveau offert un doublé face au Borussia Monchengladbach samedi dernier. Dans le viseur du Real Madrid comme vous l’avait annoncé le10sport.com le 18 mai dernier, Havertz susciterait aussi l’intérêt de clubs anglais. Déjà pisté par Liverpool, le milieu allemand serait également suivi par Chelsea et Manchester United.

Manchester United et Chelsea dans le coup pour Kai Havertz ?

Francesc Aguilar, journaliste pour le Mundo Deportivo , a annoncé via son compte Twitter que Manchester United et Chelsea auraient réalisé des offres importantes et cohérentes avec les demandes du Bayer Leverkusen pour Kai Havertz. Les dirigeants des Red Devils et des Blues ont-ils posé les 100M€ demandés par le club allemand pour laisser partir leur milieu de terrain ? Rien n’est sûr. Toutefois ces offres pourraient totalement relancer le dossier Havertz, annoncé récemment à Liverpool ou au Bayern Munich.