Mercato - Real Madrid : Zidane à la lutte avec le Barça pour cette pépite espagnole ?

Publié le 24 mai 2020 à 23h30 par La rédaction

Formé au FC Séville, Diego Talaverón pourrait signer son premier contrat professionnel au Real Madrid ou au FC Barcelone. Les deux grosses écuries espagnoles seraient rentrées dans la course pour l'espoir de 18 ans.

Si le Real Madrid et le FC Barcelone devraient chercher à recruter des joueurs expérimentés pour se renforcer cet été, les deux cadors espagnols pourraient aussi tenter des petits coups lors du prochain mercato. En effet, Zinedine Zidane a pris pour habitude par le passé de recruter de grands espoirs, et alors que les Merengue cherchent à préparer la succession de Karim Benzema, un jeune attaquant de 18 ans aurait tapé dans l’œil des dirigeants du Real Madrid, mais également du FC Barcelone...

Diego Talaverón affole l'Europe