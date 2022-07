Foot - Mercato - PSG

PSG : Le prix est révélé pour le transfert de Kimpembe

Publié le 24 juillet à 17h10 par Hugo Ferreira

S’il ne manque pourtant pas de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe pourrait décider de partir lors de ce mercato estival. Chelsea et la Juventus, conscients de cette situation, s’intéressent au défenseur de 26 ans, cependant, le PSG ne compte pas absolument le vendre à n'importe quel prix, et réclamerait 70M€ pour le laisser partir.

Il est difficile de dire qui composera la défense à trois que Christophe Galtier souhaite mettre en place la saison prochaine. Sauf en cas d’énorme retournement de situation, Sergio Ramos et Marquinhos ne quitteront pas le Paris Saint-Germain, mais la situation est bien différente pour Presnel Kimpembe. Formé au club, l’international français est lié au PSG jusqu’en juin 2024, et pourrait se lancer un nouveau défi lors de ce mercato estival. D’autant plus que des géants européens toquent déjà à sa porte.

Kimpembe est convoité en Europe

Alors que l’avenir de Presnel Kimpembe est incertain, l’international français a déjà des prétendants qui aimeraient l’accueillir lors de ce mercato estival. En effet, Chelsea, qui fait de Jules Koundé sa priorité, pourrait se rabattre sur le Parisien en cas d’échec sur ce dossier. D’après The Times , les Blues n’auraient cependant pas le champ libre avec le joueur de 26 ans, puisque celui-ci aurait également été approché par la Juventus.

Le PSG réclame 70M€