Mercato - PSG : Panique pour le transfert d’un buteur

Pierrick Levallet

Le mercato ferme bientôt ses portes, et le PSG n’en a pas encore terminé avec son recrutement. En quête de nouveaux éléments offensifs pour combler le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale suivrait de très près la situation de Victor Osimhen. Mais Chelsea serait en train de passer à l’action dans ce dossier.

Le PSG n’en aurait pas encore terminé avec son recrutement. Après Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, le club de la capitale pourrait mettre la main sur un nouvel élément offensif alors que le mercato ferme ses portes dans quelques jours. Les dirigeants parisiens souhaitent offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique en attaque, surtout après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid et la blessure de Gonçalo Ramos. Dans cette optique, Luis Campos continuerait de travailler sur un dossier en Serie A.

Le PSG travaille encore sur le dossier Osimhen

En effet, le conseiller football du PSG suivrait de très près la situation de Victor Osimhen. Le buteur de 25 ans est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines maintenant, mais le Nigérian est toujours à Naples. Les Rouge-et-Bleu ne sont toutefois pas seuls à convoiter l’ancien du LOSC et pourraient même se retrouver largués sur ce dossier.

Chelsea passe à l'attaque

D’après les informations divulguées par le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Chelsea serait le club le plus actif pour Victor Osimhen. Les Blues seraient en train de passer à l’action pour attirer l’international nigérian en Premier League. Une première offre officielle a été faite à l’attaquant, et les négociations avec Naples ne devraient plus tarder à débuter. Cela sèmerait un certain vent de panique au PSG, qui pourrait voir Victor Osimhen lui filer entre les doigts au cours des prochaines heures. Reste maintenant à voir si Chelsea arrivera à s’entendre avec Naples avant la fermeture du mercato.