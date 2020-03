Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé présent dans l’opération Neymar ?

Publié le 26 mars 2020 à 19h45 par T.M.

Cherchant des solutions pour boucler le retour de Neymar, le FC Barcelone pourrait bien se servir d’Ousmane Dembélé.

L’échec de l’été n’a semble-t-il pas refroidi le FC Barcelone qui garde l’envie de rapatrier Neymar. Alors que le Brésilien est lié jusqu’en 2022 avec le PSG, son départ semble se profiler un peu plus pour cet été. Mais encore faut-il que le Barça trouve l’argent pour acter ce retour de Neymar. Alors que la crise liée au coronavirus change un peu la donne, de nouvelles solutions sont recherchées en Catalogne.

L’argument Dembélé ?

Comment le FC Barcelone réalisera-t-il son mercato estival ? Selon les informations de AS, Ousmane Dembélé pourrait bien détenir la clé de ce problème. En effet, l’aventure du Français pourrait bien toucher à sa fin en Catalogne. Et alors que Dembélé garde une belle cote en Europe, le Barça pourrait notamment s’en servir pour convaincre le PSG de lâcher Neymar, que ce soit dans le cadre d’un échange pur ou bien avec un chèque en plus.