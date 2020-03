Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 26 mars 2020 à 16h45 par T.M.

Ces dernières semaines, le PSG s’est activé pour prolonger Kylian Mbappé. Un projet qui pourrait bien être mis à mal par le Coronavirus.

L’incertitude a gagné l’avenir de Kylian Mbappé. Malgré un contrat jusqu’en 2022, l’attaquant du PSG fait l’objet d’un énorme pressing du Real Madrid. Une menace qui a fait réagir Leonardo. Le directeur sportif parisien est ainsi parti en mission pour prolonger le Français. En coulisse, cela discuterait avec le clan Mbappé, mais les derniers événements viennent changer quelque peu la donne.

Bonne nouvelle pour le Real Madrid ?

A cause du Coronavirus, le monde du football est à l’arrêt et cela aurait aussi impacter le dossier Kylian Mbappé. Comme l’explique Ok Diario, le PSG n’est pas épargné par les répercussions financières de cette crise sanitaire. Une perte d’argent qui pourrait ainsi mettre à mal ce projet de prolonger Mbappé. Du côté du Real Madrid, cela pourrait ainsi être une bonne nouvelle dans ce plan d’attirer le prodige français.