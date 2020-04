Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Cavani !

Publié le 9 avril 2020 à 20h45 par B.C.

Alors que la presse italienne a récemment indiqué que le Napoli songerait à rapatrier Edinson Cavani, Aurelio De Laurentiis aurait visiblement d'autres plans pour cet été.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani devrait quitter le club de la capitale à l'issue de la saison sauf énorme rebondissement, et sa situation suscite logiquement des convoitises. D'après les récentes informations de Tuttosport , le Napoli songerait notamment au retour du Matador afin de renforcer son secteur offensif, mais rapidement après cette révélation, Walter Guglielmone avait mis les choses au point pour l'avenir de son protégé : « Honnêtement tout peut arriver car de nombreux clubs sont intéressés. Pour le moment, il n’y a aucun contact avec Naples ».

Le Napoli n'envisage pas un retour de Cavani