Mercato - PSG : Neymar et Mbappé ont bien pris une décision radicale pour leur avenir !

Publié le 26 août 2020 à 22h45 par A.M.

Quelques jours après la défaite en finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé et Neymar ont bien décidé de poursuivre l'aventure au PSG au moins une saison supplémentaire.

Après son épopée en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain peut désormais se tourner sur son mercato afin de préparer au mieux la prochaine saison. Et dans cette optique, Leonardo semble avoir érigé en priorité les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar. « Kylian et Neymar ne vont jamais partir, ils vont rester au PSG », confiait même Nasser Al-Khelaïfi après la victoire contre l'Atalanta en quart de finale de la C1. C'est donc la preuve dans l'importance des deux stars au sein du projet parisien. Et cela tombe bien puisque les deux attaquants auraient déjà les idées claires pour leur avenir.

Neymar et Mbappé ont décidé de rester