Mercato - PSG : Messi, Ramos... La grande révélation de la presse espagnole !

Publié le 20 mars 2022 à 20h45 par B.C.

Alors que Lionel Messi et Sergio Ramos sont en difficulté au PSG, aucun retour en Liga ne serait au programme pour l’un des deux joueurs.

L’été dernier, le PSG pensait avoir réalisé un énorme coup en s’attachant les services de Lionel Messi et Sergio Ramos. Respectivement capitaine du FC Barcelone et du Real Madrid, les deux joueurs n’ont pas trouvé d’accord avec leur club pour prolonger et ont ainsi rejoint le Paris Saint-Germain, mais rien ne se passe comme prévu pour eux. Sergio Ramos enchaîne les blessures et n’a disputé que cinq rencontres depuis le début de la saison, au point qu’un départ soit déjà évoqué pour le défenseur espagnol. De son côté, Lionel Messi parvient à enchaîner les matches mais peine à se montrer décisif avec le PSG. Alors que le Barça et le Real Madrid se retrouvent ce dimanche pour le Clasico , la presse espagnole en a profité pour apporter une précision de taille sur l’avenir des deux stars.

Aucun retour en Espagne envisagé pour Messi ou Ramos