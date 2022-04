Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Zidane… Tout se met en place à Paris !

Publié le 8 avril 2022 à 23h20 par La rédaction

Dans le contexte entourant une éventuelle arrivée de Zidane à Paris, la dernière sortie médiatique de Kylian Mbappe pourrait bien avoir un objectif précis. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé à Canal Supporters , le journaliste Daniel Riolo a fait le point sur le dossier Zidane-PSG : « Il y réfléchit. Ils lui ont demandé. Les discussions, elles existent. Zidane c'est un pro. S’il vient au PSG, il fera tout à fond. Il réfléchit à son impact en terme d'image. Qu'est-ce que ça fait "moi enfant de Marseille d'aller à Paris". Tout ça, ça le préoccupe. Savoir aussi l'équipe qu'il aura, comment on travaille au PSG, les problèmes que l'on entend. Mais c'est sûr, il y réfléchit ».

Communication indirecte

Dans un tel contexte, la dernière sortie médiatique de Kylian Mbappe, dans laquelle il a tout fait pour faire comprendre qu’il envisageait de plus en plus de prolonger au PSG, pourrait bel et bien avoir été à l’intention du coach français. Il est en effet très probable que dans le cadre de ses discussions avec le PSG, Zidane a posé la prolongation de Kylian Mbappe comme condition à sa venue. Par cette sortie médiatique, il est possible que l’attaquant français lui ait fait savoir qu’il était bien prêt à rester si lui signait à Paris.