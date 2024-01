Mercato - PSG : Mbappé va annoncer sa décision, c’est imminent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est poussé à faire un choix. L'ensemble des parties, que ce soit le PSG ou le Real Madrid ne souhaitent pas d'un feuilleton à rallonge. La pression est sur les épaules du joueur tricolore, qui n'a pas encore tranché. Néanmoins, le champion du monde 2018 devrait prendre la parole avant le mois d'avril selon Jérôme Rothen.

C'est reparti pour un tour ! Comme en 2022, le dossier Kylian Mbappé vient s'installer dans l'actualité sportive du PSG, mais aussi du Real Madrid, prêt à l'accueillir. Avec la même question sur toutes les lèvres : quelle sera la prochaine destination de Mbappé ? Questionné sur son avenir, le joueur assure qu'il n'a pas encore choisi. Mais selon les informations de L'Equipe , le champion du monde 2018 ne voudrait pas traîner et pourrait annoncer sa décision dans un avenir proche.

Mercato - PSG : Le boss du Real Madrid attend un coup de fil de Mbappé https://t.co/fC1Z6bAMt0 pic.twitter.com/RHN4hl6QVn — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Pour Rothen, la décision est imminente

Selon Jérôme Rothen, celle-ci pourrait arriver avant le mois d'avril. « Tout ce que je peux savoir, c'est que la décision il la prendra assez vite à mon avis. Il ne la prendra pas au mois d'avril » a déclaré l'ancien joueur du PSG. Cela pourrait permettre au club parisien de se pencher tranquillement sur la question de son successeur.

« Il faudra le remplacer numériquement »