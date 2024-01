Mercato - PSG : Le Real Madrid a toujours galéré avec Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé serait toujours dans le viseur du Real Madrid. Toutefois, le numéro 7 parisien pourrait encore snober le club merengue. Après 2013, 2017 et 2022, le Real Madrid pourrait donc manquer une nouvelle occasion de s'offrir les services de Kylian Mbappé (25 ans).

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé est lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin. Par conséquent, la star de 25 ans claquera la porte du Parc des Princes à l'issue de la saison s'il ne rempile pas. En effet, Kylian Mbappé a la possibilité de négocier un transfert libre et gratuit en juillet avec le club de son choix depuis le 1er janvier.

Kylian Mbappé va encore snober le Real Madrid ?

Conscient de la situation contractuelle de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait en embuscade pour boucler un transfert XXL à 0€ cet été. Toutefois, le club merengue pourrait se casser les dents sur ce dossier. D'après les informations de Mundo Deportivo , Kylian Mbappé aurait toujours souhaité porter le maillot du Real Madrid. Toutefois, l'attaquant du PSG pourrait renoncer à ce rêve à cause de Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo. D'une part, Kylian Mbappé sait que le numéro 7 du Real Madrid évolue sur l'aile gauche, son poste de prédilection. D'autre part, le capitaine de l'équipe de France est conscient que son leadership à la Maison-Blanche pourrait être contesté à cause des trois hommes forts de Carlo Ancelotti. Une mésaventure qu'il a déjà vécue au PSG lorsqu'il cohabitait avec Lionel Messi et Neymar. Ainsi, le Real Madrid pourrait se faire recaler une quatrième fois par Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a déjà recalé le Real Madrid trois fois