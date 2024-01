Mercato - PSG : La décision de Mbappé liée à Messi et Neymar ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé rejoindra un nouveau club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le Real Madrid serait en embuscade pour boucler un transfert à 0€. Toutefois, Kylian Mbappé pourrait snober le club merengue pour ne pas revivre la même mésaventure qu'avec Lionel Messi et Neymar au PSG.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait mettre fin à son règne à Paris après sept ans. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien partira librement et gratuitement vers un nouveau club cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid.

Mbappé a toujours voulu jouer au Real Madrid, mais...

Malgré ses échecs successifs avec Kylian Mbappé, le Real Madrid serait à l'affût pour boucler un transfert XXL à 0€ à l'issue de la saison. Toutefois, la star du PSG pourrait une nouvelle fois faire faux bond à la Maison-Blanche , et ce, parce qu'elle ne voudrait pas revivre la situation que lorsqu'elle cohabitait avec Lionel Messi et Neymar à Paris.

Mbappé ne veut pas revivre le même cauchemar qu'avec Messi et Neymar