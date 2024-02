Mercato - PSG : Mbappé, une bombe à retardement ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé aurait enfin annoncé aux dirigeants parisiens qu'il souhaitait partir. Son prochain club reste néanmoins encore à déterminer. Le Real Madrid ne serait pas seul sur l'affaire, puisqu'Arsenal et Liverpool seraient aussi intéressés. Mais pour les deux clubs de Premier League, la star de 25 ans serait une bombe à retardement.

La fin approche entre Kylian Mbappé et le PSG. En fin de contrat en juin prochain, l’international français aurait enfin informé le club de la capitale de son désir de s’en aller. Reste maintenant à savoir où il rebondira. En plus du Real Madrid, Arsenal et Liverpool pourraient être tentés par cette opportunité pour le capitaine de l’équipe de France. Mais pour Stan Collymore, il vaudrait mieux qu’ils restent éloignés de Kylian Mbappé puisque la star de 25 ans serait une véritable bombe à retardement.

Mercato - PSG : Le Qatar a trouvé le remplaçant de Mbappé, c'est 175M€ https://t.co/RVXagqUiEO pic.twitter.com/HmvTxNGWMl — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Mbappé «démolirait» Arsenal et Liverpool ?

« Je vois bien Liverpool ou Arsenal essayer d’être dans la course, mais mon conseil pour eux est de rester loin de Mbappé. La star française est un grand joueur, mais il démolirait leur structure salariale et pas seulement. La tentation de faire des folies pour lui sera toujours là, donc ça pourrait créer un véritable problème dans le vestiaire » a d’abord expliqué l’ancien joueur de Liverpool dans sa chronique pour Caught Offside .

«Mbappé avait beaucoup de pouvoir au PSG»

« Arsenal a un écosystème fragile construit autour de jeunes joueurs qui sont tous dans cette aventure de faire revenir les Gunners au sommet ensemble. Il n’y a aucune superstar dans ce vestiaire, il pourrait y en avoir à l’avenir. Mbappé avait beaucoup de pouvoir au PSG, ce qui était évident au cours des dernières années. Cela ne s’en va pas comme ça et j’ai peur que cela affecte l’équipe actuelle d’Arsenal si Mbappé essayait de ravoir ce statut à Londres. Il marquerait beaucoup de buts, mais est-ce qu’il rendrait l’équipe meilleure ? » a ensuite ajouté Stan Collymore, avant de poursuivre sur les problèmes que Kylian Mbappé provoqueraient à Liverpool.

«Mbappé voudrait avoir son mot à dire»