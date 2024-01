Mercato - PSG - Mbappé : Le Real Madrid a une réponse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a-t-il vraiment déjà donné son accord au Real Madrid pour un transfert libre ? Selon nos informations, il n’en est rien, et l’attaquant français souhaite avant tout prendre le temps de la réflexion avant de donner son verdict aux clubs concernés.

Interrogé en zone mixte mercredi dernier après la victoire du PSG face à Toulouse au Trophée des Champions (2-0), Kylian Mbappé a enfin évoqué son avenir incertain : « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. On va dire que c’est secondaire », a indiqué Mbappé, dont le contrat avec le PSG arrivera à expiration au mois de juin.

Un accord annoncé avec le Real Madrid

Ces derniers jours, Foot Mercato a lâché une bombe sur ce feuilleton, assurant que Kylian Mbappé était déjà tombé d’accord avec le Real Madrid pour une arrivée l’été prochain, au terme de son contrat avec le PSG. Mais il n’en est rien…

Mbappé prend le temps