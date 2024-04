Mercato - PSG : Mbappé déjà adopté au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Au sein du PSG, tout le monde semblerait avoir jeté l’éponge quant à une éventuelle prolongation de contrat de Kylian Mbappé, mais pas Luis Enrique. Ou du moins publiquement. Pour autant, le Real Madrid est prêt à accueillir l’attaquant du PSG et Aurélien Tchouaméni n’a encore une fois pas tari d’éloges à son égard.

Kylian Mbappé va s’en aller du côté du Real Madrid, selon toute vraisemblance, à la prochaine intersaison. Ayant déjà annoncé son départ du PSG à ses coéquipiers et ses dirigeants à la mi-février, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain pourrait-il finalement prolonger son bail ? C’est le souhait de Luis Enrique.

Luis Enrique tente le tout pour le tout avec Kylian Mbappé ?

Pour Prime Video , l’entraîneur du PSG a tenu le discours suivant en toute fin de semaine dernière. « Pourquoi est-ce sa dernière ? Je continue d'espérer que Kylian change d’avis. Il n'a encore rien annoncé, il peut changer d'avis. Imaginez que nous gagnions quatre titres cette saison. Nous verrons bien ».

Mbappé - PSG : L'hommage surprise à Messi ! https://t.co/BxccUhPK2K pic.twitter.com/husUccRrG5 — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

Aurélien Tchouaméni drague Kylian Mbappé

Néanmoins, Kylian Mbappé devrait bel et bien plier bagage en fin de saison et aurait d’ailleurs refusé un contrat en or à 70M€ par an en termes de salaire si l’on en croit les informations de 90min . Au Real Madrid, on lui déroulerait déjà le tapis rouge et Aurélien Tchouaméni lui a une nouvelle fois déclaré sa flamme à l’occasion d’une interview accordée à Téléfoot . « C’est juste incroyable ce qu’il fait. À chaque fois il arrive à sortir de nouvelles performances. Situation un peu compliquée avec son coach, bla-bla-bla, il arrive en Ligue des champions, doublé, il éteint tout. Meilleur joueur du monde ».

«Mbappé ou Haaland ? Je préfère Kylian !»