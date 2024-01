Mercato - PSG : Mbappé a réglé une galère !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait lâché pas moins de 50M€ lors du dernier mercato estival pour recruter Bradley Barcola, qui avait galéré pour ses premiers mois dans la capitale. Mais le jeune attaquant tricolore a enfin trouvé son rythme de croisière à Paris, et Kylian Mbappé n'y est pas indifférent puisqu'il se serait personnellement occupé de Barcola en octobre dernier.

Interrogé samedi en conférence de presse, Luis Enrique a confié tout le bien qu'il pensait de Bradley Barcola qui s'est enfin imposé comme un titulaire en puissance au PSG après une intégration compliquée suite à son transfert l'été dernier : « L’objectif quand on recrute un joueur c’est de voir sa rapidité d’adaptation et la façon dont il s’adapte au groupe. On ne prend pas l’âge en compte, mais on regarde ses facultés d’adaptation, sa propension à progresser. On ne critique pas un joueur s’il n’atteint pas son meilleur niveau car dans une saison il y a toujours des hauts et des bas », a expliqué l'entraîneur du PSG.

Mbappé présent pour Barcola au moment des galères

Il faut dire que tout n'a pas été rose pour Barcola depuis sa signature au PSG, lui qui avait notamment été pris en grippe après une performance décevante contre Newcastle en Ligue des Champions. Mais selon les révélations de RMC Sport , certains cadres auraient pris le dossier en main comme Kylian Mbappé, qui avait beaucoup échangé avec la jeune recrue du PSG en octobre dernier. Et cela semble avoir fait son effet.

« Je peux encore faire beaucoup mieux »