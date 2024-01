Mercato : Un crack débarque au PSG, Zaïre-Emery est aux anges

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé seulement de 21 ans, Bradley Barcola signait avec le PSG jusqu'en 2028 lors du dernier mercato estival. Malgré son manque d'expérience, l'ailier s'est parfaitement intégré au sein du vestiaire parisien, se rapprochant de la colonie française, notamment d'Ousmane Dembélé, mais aussi de Warren Zaïre-Emery. Une entente qui se prolonger sur les terrains de Ligue 1.

Bradley Barcola a dû se battre pour gagner sa place dans le onze titulaire de Luis Enrique. Profitant du changement de position de Kylian Mbappé, mais aussi de la mauvaise forme de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, l'ailier s'est installé sur le côté gauche de l'attaque et monte en puissance en ce début d'année 2024.

Barcola s'est parfaitement intégré

Si Barcola se sent bien sur le terrain, c'est aussi parce qu'il s'est parfaitement intégré au sein du vestiaire parisien. Comme l'indique L'Equipe , l'ancien ailier de l'OL a noué une relation étroite avec Ousmane Dembélé, mais aussi avec Warren Zaïre-Emery.

Une entente présente aussi sur le terrain