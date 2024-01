Mercato : Un grand nom signe à l’OL, ça passe mal !

Benjamin Labrousse

Seulement six mois après son arrivée au Stade Rennais, Nemanja Matic a quitté le club breton. Le Serbe s’est engagé en faveur de l’OL contre un montant de 2,6M€. La fin d’un dossier chaud donc, alors que le joueur et Rennes paraissaient en conflit. D’ailleurs, les Rouge et Noir ont publié une vidéo peu élogieuse à l’égard de leur ex-joueur.

L’OL a une nouvelle fois déçu. Ce vendredi soir, le club lyonnais a subi une nouvelle déroute à domicile en s’inclinant face au Stade Rennais (2-3). Une rencontre particulière pour Nemanja Matic, aperçu dans les travées du Groupama Stadium à l’occasion.

L’exposition n’était que temporaire… 🫣L’œuvre de Jean-Baptiste Greuze retrouve sa place. 🎨ℹ️ Le tableau est à retrouver au musée des beaux-arts de Rennes. pic.twitter.com/yVNPK3U4X1 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 27, 2024

Nemanja Matic officiellement à l’OL

Ce samedi, l’ancien milieu de terrain de Manchester United a officiellement signé en faveur de l’OL contre un montant de 2,6M€. Nemanja Matic s’est engagé pour deux ans et demi à Lyon, six mois seulement après avoir rejoint le Stade Rennais. Parti au bras de fer avec sa direction pour son transfert, le Serbe a reçu une petite pique de la part du club breton.

Rennes se paie Matic avec une vidéo

En effet, Rennes a publié ce samedi une vidéo sur ses réseaux sociaux après l’officialisation du départ de Nemanja Matic. A son arrivée, un clip similaire avait été dévoilée dans lequel on pouvait voir le portrait du joueur remplacer une œuvre de l’artiste Jean-Baptiste Greuze. Ce samedi, le portrait a été décroché, afin de permettre au fameux tableau de retrouver sa place au musée des Beaux-Arts de Rennes. Il semblerait que le Stade Rennais n’ait pas franchement apprécié l’attitude de Nemanja Matic lors de son court passage au sein du club breton…