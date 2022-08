Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a su garder le secret pour Fabian Ruiz

Publié le 7 août 2022 à 22h15 par Quentin Guiton

Personne ne s’y attendait, mais Fabian Ruiz devrait bien être la prochaine recrue du PSG. L’Espagnol devrait donc être le milieu recherché par Luis Campos pour la fin de son mercato estival. Et si la nouvelle en a surpris plus d’un, c’est que cette opération s’est faite en cachette. D’ailleurs, les discussions auraient commencé il y a déjà un moment…

Un défenseur, un milieu, un attaquant. C’est ce qu’attend Christophe Galtier d’ici la fin du mercato. Et concernant le milieu de terrain, le PSG semblerait déjà avoir trouvé son joueur. En effet, Il Corriere dello Sport et Sky Sport Italia annonçaient ce dimanche matin que Fabian Ruiz (Naples) était sur le point de signer au PSG. L’opération devrait avoisiner les 25-30M€ et le salaire du joueur devrait être de 5M€ par an.

Transferts - PSG : Avec Fabian Ruiz, Al-Khelaïfi peut tuer le mercato du Real Madrid https://t.co/9HnRf475kY pic.twitter.com/YrwNVkqmnw — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Luis Campos a œuvré en cachette

Et si Fabian Ruiz est sur le point de signer au PSG, personne n’avait vu venir ce transfert. Selon Fabrizio Romano, Luis Campos s’activerait en cachette sur ce dossier depuis plusieurs semaines et aurait donc battu la concurrence, dont ferait partie le Real Madrid.

Fabian Ruiz et le PSG en contact depuis mi-mars !