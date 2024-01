Mercato - PSG : L’OL a choqué une recrue de Luis Enrique

Jean de Teyssière

Cet été, l'OL a perdu de nombreuses pépites issues de son centre de formation. Castello Lukeba et Bradley Barcola ont vogué vers d'autres horizons. Le premier a signé contre 35M€ au RB Leipzig, tandis que le second est allé au PSG. Pour recruter l'attaquant de 21 ans , le club de la capitale a déboursé 50M€. Deux départs mal vécus par les supporters lyonnais, qui l'ont fait savoir à Barcola, qui avait reçu un accueil de ses anciens fans. Accueil qui l'avait attristé.

Les supporters de l'OL tancent Barcola

Lors du match entre l'OL et le PSG début septembre (1-4), Bradley Barcola venait de quitter son club formateur et était déjà de retour au Groupama Stadium. Comme attendu, les supporters lui ont fait comprendre leur colère avec des banderoles sur lesquelles était notamment marqué : « Quitter votre club formateur pendant la tempête…vous êtes des merdes ! » Dès que Barcola touchait un ballon, des sifflets et des insultes fusaient.

Barcola touché par son retour à Lyon