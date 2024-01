Mercato - PSG : La discussion qui a tout changé pour cette recrue

Jean de Teyssière

Cet été, le PSG a choisi de faire un recrutement basé sur la jeunesse, pour préparer l'avenir. C'est pourquoi le jeune attaquant de l'OL, Bradley Barcola, est arrivé dans la capitale française, contre la somme de 50M€. Pour le moment, le jeune français prend ses marques dans son nouveau club même si son ancien entraîneur adjoint à l'OL, Franck Passi, ne se fait pas de souci pour lui.

La jeune recrue du PSG, Bradley Barcola, a mis quelque temps à se faire une place au sein de l'effectif parisien. Mais ces derniers temps, il a enchaîné les titularisations. Luis Enrique lui fait confiance et l'international espoir devrait être un homme fort du PSG en 2024.

«Lorsqu’on est arrivé, il ne comptait pas»

Durant le mois de novembre, Laurent Blanc et son staff arrivent à l'OL pour remplacer Peter Bosz et récupèrent un Bradley Barcola en manque de confiance, qui joue même avec la réserve. Franck Passi s'est confié au Parisien au sujet de son ancien joueur et explique que : « Lorsqu’on est arrivé, il ne comptait pas. Il avait peu joué et ce qu’il montrait à l’entraînement était parfois intéressant, parfois moins. On avait remarqué sa qualité de percussion, de vitesse et sa capacité à faire des allers-retours mais on ne le voyait pas marquer beaucoup de buts. »

Mercato - PSG : Paris peut y croire pour cette star ! https://t.co/CQkY4l0eCR pic.twitter.com/NpyaMXKna3 — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

«Il a tout de suite montré qu’il était capable de faire la différence»