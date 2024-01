Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à ruiner les plans de Luis Enrique ?

La rédaction

Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG ne compte pas enrôler de milieu de terrain cet hiver. Malgré tout, certains médias étrangers évoquent un intérêt du club de la capitale pour Bruno Guimaraes, qui devrait être vendu par Newcastle cet été. Alors que le FC Barcelone aurait, pour l'heure, la préférence du Brésilien, le Real Madrid souhaiterait aussi se mêler aux négociations. Explications.

C'est un feuilleton qui fait couler beaucoup d'encre depuis l'ouverture du mercato hivernal. Alors que Newcastle est en proie à de grandes difficultés financières, les Magpies pourraient bien faire le tri au sein de leur effectif cet hiver. Bien qu'il soit devenu un élément majeur dans le dispositif d'Eddie Howe, Bruno Guimaraes, qui dispose d'une clause libératoire de 115M€, est lui aussi concerné par un potentiel départ. Mais, au regard de son importance, un transfert ne serait pas envisageable avant l'été prochain.

Le PSG et le FC Barcelone, les principaux prétendants pour Guimaraes

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le PSG ne souhaite pas recruter de milieu de terrain cet hiver. Mais comme l'a annoncé récemment ESPN Brésil , le PSG aurait fait part de son intérêt auprès de Newcastle pour Bruno Guimaraes. Seulement, le FC Barcelone s’est également immiscé dans ce dossier et, selon les dernières indiscrétions d’ AS et de Globo Esporte , le milieu de terrain de 26 ans aurait, à ce jour, une préférence pour le club catalan. Une bien mauvaise nouvelle pour le club de la capitale et pour Luis Enrique, qui apprécie grandement le joueur.

Le Real Madrid entre également dans la danse

Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le PSG va également se frotter à un autre concurrent dans ce dossier brûlant. En effet, selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le Real Madrid voudrait également signer l'international brésilien (18 sélections), en vue de pallier le futur départ de Luka Modric. Affaire à suivre.