Mercato - PSG : Attendue à Paris, une star fait une annonce

Alexis Brunet

Le PSG cherche à se renforcer cet hiver. Le club de la capitale a déjà recruté un défenseur, mais il pourrait engager un nouveau joueur dans ce secteur de jeu. Les dirigeants parisiens pourraient aussi mettre la main sur un milieu de terrain, et c'est le nom de Joshua Kimmich qui ressort dernièrement. Justement l'Allemand s'est exprimé sur son avenir.

Le PSG a clairement identifié ses besoins pour cet hiver. Le club de la capitale a déjà recruté un défenseur central, en la personne de Lucas Beraldo. Mais le Brésilien pourrait ne pas être le seul axial à poser ses valises à Paris cet hiver. En effet, Luis Enrique est confronté à la blessure de Milan Skriniar, et le Slovaque sera absent pendant plusieurs mois. Cela s'ajoute aux absences de Presnel Kimpembe, et de Nuno Mendes.

Le PSG pense à Kimmich pour son milieu

En plus d'un autre défenseur central, le PSG serait aussi à la recherche d'un milieu de terrain. Ce secteur de jeu n'est pas le plus fourni du club de la capitale, et cela pourrait être un peu léger alors qu'approchent les huitièmes de finale de Ligue des champions. Les dirigeants parisiens voudraient donc faire plaisir à Luis Enrique, en lui offrant un nouveau milieu. Le nom de Joshua Kimmich est sorti dernièrement dans la presse, mais cela ne sera pas facile de faire plier les dirigeants bavarois.

Kimmich s'exprime sur son avenir