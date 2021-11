Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a les idées claires pour son avenir !

Publié le 24 novembre 2021 à 6h45 par T.M.

Bien que Lionel Messi soit actuellement au PSG, il garde toujours le FC Barcelone dans un coin de sa tête.

Cet été, Lionel Messi a dû tourner un énorme chapitre. Après avoir passé 21 ans de sa vie à Barcelone, l’Argentin a fait ses valises, lui qui était pourtant d’accord pour prolonger. Libre, Messi s’est finalement engagé avec le PSG, mais ce départ a été un déchirement pour le principal intéressé. En pleurs au moment de ses adieux, La Pulga n’oubliera pas comme ça le Barça. D’ailleurs, le club catalan occupe toujours une place importante dans son coeur et sa tête, au point déjà d’envisager un retour à Barcelone.

« J'adorerais y retourner »