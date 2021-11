Foot - PSG

PSG - Malaise : Lionel Messi lâche ses vérités sur sa relation avec Sergio Ramos !

Publié le 23 novembre 2021 à 13h15 par A.M.

Malgré leur rivalité en Espagne durant de nombreuses années, Lionel Messi assure que cela appartient au passé et qu'il s'entend à merveille avec Sergio Ramos.

Cet été, Lionel Messi a débarqué au PSG où il a rejoint un certain Sergio Ramos, arrivé quelques semaines plus tôt à Paris. Des retrouvailles particulières puisque cela fait 15 ans que les deux joueurs sont rivaux et s'affrontent lors de Clasicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone deux clubs dont ils étaient devenus capitaines depuis quelques années. Par conséquent, difficile d'effacer une telle rivalité, ce qui laisserait des traces dans leur relation au quotidien à Paris selon certaines rumeurs. Mais Lionel Messi assure au contraire avoir appris à découvrir Sergio Ramos.

«J'ai vu que c'est une personne formidable»