PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour Mbappé avant Manchester City !

Publié le 22 novembre 2021 à 18h15 par H.G.

Alors qu’il a manqué l’entraînement du jour, Kylian Mbappé devrait malgré tout être présent dans le groupe parisien contre Manchester City.

Les bonnes nouvelles s’enchainent pour le PSG avant Manchester City. En effet, il a tout d’abord été annoncé que Sergio Ramos sera bien présent dans le groupe parisien, et ce pour la première fois depuis son arrivée dans la capitale française au début du mois de juillet. Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle qui soit tombée ce lundi en fin de journée, puisque Kylian Mbappé devrait lui-aussi être de la partie malgré son absence à l’entraînement ce lundi pour cause de maladie.

Kylian Mbappé présent face à Manchester City !