Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG a totalement changé les plans de Gianluigi Buffon !

Publié le 24 novembre 2021 à 6h15 par T.M.

Arrivé en 2018 au PSG, Gianluigi Buffon n’avait clairement pas prévu cela dans ses plans de carrière à ce moment-là.

Pendant longtemps, le poste de gardien de but a fait défaut au PSG. Si Leonardo est venu résoudre cela en 2019 en allant chercher Keylor Navas puis en faisant venir Gianluigi Donnarumma durant le dernier mercato estival, le club de la capitale avait tenté un énorme pari en 2018 en allant chercher Gianluigi Buffon. Considéré comme l’un des plus grands portiers, l’Italien brillait à la Juventus et a donc choisi de poser ses valises au PSG, où il sera resté une saison. Mais comme l’a expliqué Buffon, il avait d’autres plans.

« J’avais dit à mon agent que je voulais prendre ma retraite »