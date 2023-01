Mercato - PSG : Lionel Messi a le monde à ses pieds

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, moment où il pourrait bénéficier du statut d’agent libre si sa situation contractuelle demeurait la même, Lionel Messi pourrait prolonger son contrat au PSG. Cependant, deux autres options se présenteraient au champion du monde.

Lionel Messi soufflera sa 36me bougie le 24 juin prochain, soit six jours avant l’expiration de son contrat actuel au PSG. le10sport.com vous révélait le 20 octobre dernier que Luis Campos et les dirigeants parisiens préparaient une offre de prolongation de contrat à formuler à Messi et à son entourage une fois que le rideau allait tomber sur la Coupe du monde au Qatar le 18 décembre dernier. Messi a été sacré champion du monde avec l’Argentine, mais n’est pas sur le point de prolonger pour le moment d’après CBS Sports qui affirme qu’aucun accord verbal n’a été trouvé entre le PSG et le clan Messi pour un contrat pour une année supplémentaire et une autre en option.

Le président du PSG a annoncé la couleur pour la prolongation de Messi

Pour autant, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré particulièrement confiant quant à une éventuelle prolongation de contrat de Lionel Messi en décembre dernier pour Sky Sports. « Il est très heureux, vous pouvez le voir avec l'équipe nationale. Si un joueur n'est pas heureux, ses performances ne sont pas bonnes pour l'équipe nationale. Il a été fantastique cette saison pour nous, il a marqué beaucoup de buts et de passes décisives pour l'équipe nationale et pour le club. Ce que nous avons convenu ensemble, c'est qu'après la Coupe du monde, nous nous assiérons ensemble. Mais les deux parties - notre côté du club et lui - sont très heureuses, donc nous parlerons après la Coupe du monde ».

Le Barça laisse la porte ouverte à Lionel Messi

La prolongation du contrat de Lionel Messi semble être en bonne voie. De quoi contrecarrer les plans de Joan Laporta qui n’a cessé de faire publiquement part de sa volonté de voir la légende blaugrana faire son retour au Camp Nou depuis l’été dernier. Invité à s’exprimer sur le cas Lionel Messi à la Cadena SER ces dernières heures, Laporta a fait passer le message suivant. « Pour l'instant, c'est un joueur du PSG et je préfère ne pas parler de lui. Nous sommes concentrés sur le Barça. Leo fera toujours partie de notre équipe et je voudrais qu'il ait une fin différente de celle qu'il a eue. Il y a plusieurs possibilités, mais je me tromperais si je les disais. Nous avons une relation. ».

Temporairement battu, l’Inter Miami reste à l’affût

Depuis quelque temps, il est question d’un intérêt de l’Inter Miami pour Lionel Messi. Et d’après diverses sources, la franchise dont David Beckham est le co-propriétaire, attendait patiemment que Messi prenne la décision de quitter le PSG à l’issue de son contrat à la prochaine intersaison afin de l’attirer en Floride pour succéder à Gonzalo Higuain. Finalement, il semblerait que l’avenir de Messi s’écrive au PSG pour le moment, mais nul doute que l’Inter Miami reviendra à la charge à l’avenir pour attirer le champion du monde argentin.