Mercato - PSG : Barcelone affiche son émotion sur le départ de Messi

Pierrick Levallet

Avant de signer au PSG, Lionel Messi a tout fait pour prolonger avec le FC Barcelone à l'été 2021. Mais contre toute attente, le club culé l'a laissé partir. Aujourd'hui, la formation blaugrana n'exclut pas l'idée d'un retour du joueur de 35 ans en Catalogne. Joan Laporta, lui, affirme avoir agi dans l'intérêt du club catalan en 2021.

Avant de rejoindre le PSG en 2021, Lionel Messi a dû dire adieu au FC Barcelone. Formé au club, l’Argentin y a évolué toute sa carrière. Alors forcément, quand son contrat a expiré et qu’il a appris que Joan Laporta ne pouvait pas le prolonger, La Pulga l’a vécu comme un crève-coeur. Mais le président blaugrana avoue qu’il a dû faire ce choix pour le bien du club.

PSG : Coup dur pour Christophe Galtier avec Leo Messi https://t.co/NJZDExL2Oa pic.twitter.com/JXurbytH1J — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

«Je ne pouvais pas le garder»

« Je devais faire passer le Barça avant le meilleur joueur de l'histoire du football. Dans ces moments de ruine économique, je ne pouvais pas le garder. Je pense que c'était la meilleure chose à faire pour le club » a ainsi expliqué Joan Laporta au micro de la Cadena SER .

«Leo fera toujours partie de notre équipe»