Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étrange message de cette piste de Leonardo !

Publié le 4 mai 2021 à 0h45 par A.C.

En fin de contrat avec le Milan AC, Hakan Çalhanoğlu plait beaucoup à Leonardo et au Paris Saint-Germain.

En Lombardie, on parle beaucoup de la situation de Gianluigi Donnarumma. Mais le gardien n’est pas le seul cadre du Milan AC en fin de contrat ! C’est également le cas de Hakan Çalhanoğlu qui, comme cela a été le cas pour Donnarumma, est suivi de près par le Paris Saint-Germain. Ancien Milanais, Leonardo connait en effet le Turc pour l’avoir côtoyé jusqu’en 2019, date de son retour au PSG. D’autres clubs seraient toutefois sur le coup, avec notamment la Juventus.

« Quand certaines personnes parlent beaucoup trop »