Mercato - OM : Enorme couac pour la succession de Kamara ?

À la recherche d'un potentiel successeur de Boubacar Kamara, le profil de Lucien Agoumé plairait beaucoup aux dirigeants de l'OM. Mais le joueur de l'Inter pourrait finalement prolonger son aventure en Italie.

L'incertitude qui règne autour de l'avenir de Boubacar Kamara semble pas mal agiter l'OM en coulisse. Les dirigeants marseillais plancheraient déjà sur la potentielle venue d'un successeur pour le milieu de terrain formé à Marseille. Et le nom de Lucien Agoumé figurerait désormais dans la short-list de Pablo Longoria, le nouveau président de l'OM. Auteur d'une bonne saison en prêt avec Spezia, l'ex-sochalien doit retourner à l'Inter en fin de saison, et il pourrait bien étendre son bail avec les Nerazzurri dans le même temps.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Inter, Lucien Agoumé s'est révélé cette saison lors de son prêt en Série A du côté de Spezia. Un temps de jeu intéressant pour le joueur de 19 ans et des performances qui ne sont pas passées inaperçues aux yeux des recruteurs. Alors que son club ne semblait pas spécialement contre son départ jusqu'à très récemment, Nicolo Schira nous apprend sur son compte Twitter ce lundi que l'Inter devrait bientôt prolonger sa jeune pépite. Ce qui pourrait éteindre les espoirs de l'OM de s'offrir Lucien Agoumé.

Lucièn #Agoumè is set to extend his contract with #Inter until 2024. #transfers