Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse ouverture pour Leonardo avec ce coup à 0€ !

Publié le 3 mai 2021 à 1h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Hakan Çalhanoğlu serait sur les tablettes du PSG de Leonardo. Une nouvelle information est parvenue ce dimanche sur l'avenir du Turc et il semblerait que le Milan AC soit en grande difficulté pour conserver son joueur.

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat en juin prochain, Hakan Çalhanoğlu serait suivi par bon nombre de gros clubs européens, dont le PSG. Leonardo, le directeur sportif parisien, pourrait une très bonne affaire en récupérant le Turc gratuitement à l'issue de la saison. Ce dimanche, une nouvelle information est tombée dans le dossier Hakan Çalhanoğlu, une mauvaise pour les supporters du Milan AC.

Le Milan pessimiste pour Çalhanoğlu