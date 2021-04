Foot - Mercato - AC Milan

Mercato : Juve, Chelsea, Arsenal... Ça s'affole pour ce joueur du Milan !

Publié le 5 avril 2021 à 22h05 par La rédaction mis à jour le 5 avril 2021 à 22h07

En fin de contrat en juin prochain, Hakan Çalhanoğlu susciterait les convoitises de la Juventus et plusieurs cadors anglais. La Vieille Dame serait même devant ses concurrents dans la course au joueur du Milan AC.