Mercato - PSG : Leonardo a encore des doutes pour Kean !

Publié le 2 mai 2021 à 23h15 par A.C.

Actuellement prêté par Everton, Moise Kean pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

Il est une des belles surprises de la saison. Arrivé au Paris Saint-Germain après deux saisons compliquées passées entre l’Angleterre et l’Italie, Moise Kean s’est totalement relancé. Le prodige qui faisait ses débuts à la Juventus s’affirme enfin au plus haut niveau, se faisant une place au milieu des Kylian Mbappé, Neymar ou encore Mauro Icardi. Mais il n’est que prêté et aucune option d’achat n’a été insérée dans les négociations avec Everton, l’été dernier. Leonardo souhaiterait le garder au PSG, mais les choses semblent encore floues...

Le PSG n’a pas encore décidé pour Kean

D’après les informations d’Alfredo Pedulla, aucune véritable décision n’aurait encore été prise pour Moise Kean. Au Paris Saint-Germain, on semblerait en effet encore vouloir se laisser du temps, alors que Leonardo semble rêver de Lionel Messi ou encore de Cristiano Ronaldo. L’attaquant italien pourrait donc bien retourner Everton au terme de son prêt, à moins que la Juventus ne vienne véritablement le rechercher, pour le rapatrier cet été. a noter que nous vous avons révélé sur le10sport.com que Kean aimerait bien poursuivre sa carrière au PSG.