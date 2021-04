Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour le prochain club de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 29 avril 2021 à 11h15 par Th.B.

Particulièrement intéressé par la situation de Cristiano Ronaldo, le PSG songerait à tenter un coup avec le quintuple Ballon d’or à l’intersaison. Mais méfiance à Manchester United…

Alors que le Real Madrid semble s’être retiré de la course à la signature de Cristiano Ronaldo comme Florentino Pérez l’a récemment fait savoir sur le plateau d’ El Chiringuito , le PSG et Manchester United devraient se disputer les services du quintuple Ballon d’or une nouvelle fois annoncé sur le départ de la Juventus. Venue pour remporter la Ligue des champions avec la Vieille Dame, la star portugaise a échoué à trois reprises avant d’atteindre le dernier carré de C1. Et alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, un départ de Cristiano Ronaldo ne serait pas à écarter selon Tuttosport qui a dernièrement assuré qu’avec ou sans participation à la prochaine édition de la Ligue des champions pour la Juve , Ronaldo choisirait de partir. Et Manchester United devrait être une véritable menace pour le PSG.

Manchester United aurait la place pour Ronaldo !