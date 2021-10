Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Kalimuendo sur son départ au RC Lens !

Publié le 30 octobre 2021 à 12h45 par T.M.

Revenu au PSG cet été, Arnaud Kalimuendo a finalement été à nouveau prêté au RC Lens. Un choix sur lequel est revenu l’attaquant de 19 ans.

Pour la deuxième saison consécutive, Arnaud Kalimuendo porte donc le maillot du RC Lens. Lors du dernier exercice, le buteur de 19 ans avait été prêté par le PSG afin qu’il gagne du temps de jeu et de l’expérience. Cela a payé et le club de la capitale avait décidé de le rappeler. Certains pensaient donc que Kalimuendo aurait pu avoir sa chance avec Mauricio Pochettino pour cette saison, mais la concurrence est rude. Et finalement, le Parisien a de nouveau fait ses valises, étant encore prêté au RC Lens pour cette saison.

« Il fallait que je parte de Paris pour continuer à jouer et à progresser »