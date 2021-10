Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi à l’origine d’un départ au PSG cet été ? La réponse !

Publié le 30 octobre 2021 à 11h45 par T.M.

Alors qu’il aurait pu avoir une place dans la rotation de Mauricio Pochettino au PSG cette saison, Arnaud Kalimuendo est finalement retourné au RC Lens. Est-ce à cause de Lionel Messi ? L’actuel Lensois a donné sa version des faits.

La saison dernière, Arnaud Kalimuendo a brillé avec le RC Lens. Prêté par le PSG dans le nord de la France, l’attaquant a parfaitement saisi sa chance pour montrer tout son potentiel. Et cela a même convaincu le club de la capitale de sortir le chéquier pour le rapatrier à Paris. Alors qu’on pensait que Kalimuendo aurait pu avoir sa chance cette saison avec Mauricio Pochettino, l’arrivée de Lionel Messi est venue quelque peu boucher le secteur offensif et finalement, le joueur de 19 ans est retourné en prêt à Lens.

« Ça n'a pas joué »