Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit l'une de ses priorités s’envoler !

Publié le 12 février 2022 à 23h15 par P.L.

Brillant avec l'AC Milan depuis son arrivée, Théo Hernandez a été convoité par de nombreux clubs, dont le PSG. Mais finalement, l'international tricolore a prolongé son contrat avec les Rossoneri et Stefano Pioli en est d'ailleurs ravi.

Recruté en 2019, Théo Hernandez s’est rapidement imposé à l’AC Milan. Auteur de grandes performances, l’international tricolore est très vite devenu important dans l’effectif milanais. Mais le latéral gauche de 24 ans a également attiré bon nombre de clubs prêts à s’attacher ses services. Parmi ces prétendants, on pouvait retrouver le PSG qui aurait tenté sa chance l’été dernier avant de se tourner vers Nuno Mendes. Toujours chez les Rossoneri , Théo Hernandez a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 et a avoué dans la foulée sur la chaîne TikTok de l’AC Milan qu’il n’avait que son équipe actuelle à l’esprit malgré plusieurs options pour son avenir : « C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de grosses équipes qui me voulaient, mais je n’ai toujours pensé qu’à Milan. » De son côté, Stefano Pioli est ravi d’une telle preuve d’amour.

« Le renouvellement de Theo est un signal important pour tout l'environnement »